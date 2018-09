Lula libera R$ 1 bi para reconstruir Santa Catarina O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem uma Medida Provisória liberando R$ 1,029 bilhão para a recuperação de um terço do Estado de Santa Catarina, região atingida por enchentes e deslizamento de barreiras. Outros R$ 600 milhões serão destinados a outras áreas afetadas em Espírito Santo, Rio, Rio Grande do Sul e São Paulo. ?Essa é a maior tragédia em termos de enchente que já aconteceu no Brasil. O recurso estará disponível a partir de amanhã (hoje).? O governador do Estado Luiz Henrique da Silveira estimou em R$ 250 milhões só as verbas para recuperar a infra-estrutura e a malha viária estadual. Os prejuízos para a economia superam os R$ 300 milhões. Segundo dados da Defesa Civil catarinense, o número de mortos chega a 97 óbitos. Dos municípios com o maior registro de mortes, Ilhota, uma pequena cidade do Vale do Rio Itajaí, aparece com 29, seguida por Blumenau com 21, Gaspar, com 15, e Jaraguá do Sul, com 13. Pelo menos 19 pessoas continuam desaparecidas. Entre desalojados e desabrigados, a soma já é de 78.656 flagelados, num universo de mais de 1,5 milhão de atingidos pelas cheias. Nos sete municípios isolados por causa de barreiras, 97.680 pessoas estão impedidas de deixar suas casas. Com exceção dos municípios de Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento, Camboriú, Benedito Novo, Pomerode, Luis Alves, Itajaí e Rodeio, que tiveram decretado estado de calamidade pública, todos os demais atingidos seguem em situação de emergência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.