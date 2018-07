Lula: liberdade de imprensa supõe mais responsabilidade O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a "liberdade de imprensa pressupõe o aumento da responsabilidade de todos para que possamos conviver com ela". Ele fez a declaração na porta do hotel Waldorf Astoria, onde está hospedado, assim que retornou da sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Questionado se não seria um contra-senso o governo defender a liberdade de imprensa justamente num momento em que prepara um projeto de lei que criminaliza o vazamento de informações sigilosas, responsabilizando quem fornece os dados e quem os publica, Lula disse: "Liberdade de imprensa não pode pressupor que alguém possa roubar informações e elas possam ser divulgadas sem que a pessoa que tenha roubado fique impune, porque senão você terá dois tipos de cidadãos no Brasil: um que estará subordinado à Constituição e à legislação, e um que pode tudo." O presidente disse que é preciso ter cuidado. "Quando eu defendo a liberdade de imprensa, é porque eu digo todo santo dia: eu sou o que sou porque no Brasil teve liberdade de imprensa, mesmo quando falava mal de mim. Eu não quero liberdade de imprensa pra falar bem, quero liberdade pra falar a verdade. Quando as pessoas não falarem a verdade, o povo fará seu julgamento", disse Lula. Questionado se defendia a abertura do sigilo da fonte, o presidente Lula não quis responder. Ontem, em Nova York, Lula fez uma veemente defesa da liberdade de imprensa, ao receber um prêmio da agência de notícias IPS.