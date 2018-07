Lula manifesta solidariedade após tragédia no RS O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota na manhã deste domingo na qual afirma que o "Brasil inteiro está triste e de luto" devido à tragédia ocorrida na boate Kiss, em Santa Maria (RS). No texto, assinado também pela esposa do ex-presidente, Marisa Letícia, Lula demonstra pesar com a morte de tantos jovens. "Nesse momento difícil, expressamos nossa solidariedade aos amigos e familiares das vítimas e à toda a população da cidade, mas em especial aos pais e mães por essas perdas irreparáveis", diz o texto.