Lula manifesta solidariedade em telefonema a Berlusconi O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou hoje, por volta das 13 horas, para o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi para manifestar solidariedade e oferecer ajuda às vítimas do terremoto que atingiu a Itália na última segunda-feira. De acordo com a assessoria da presidência, Berlusconi agradeceu, mas disse que, no momento, a Itália tem todos os recursos necessários para resolver os problemas.