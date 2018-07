Lula: mulher conquistou espaço, mas há muito a ser feito Em seu perfil nas redes sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, 8, citando conquistas do público feminino no Brasil. Em cerca de três horas, o post recebeu mais de 2,4 mil curtidas. Embora reconheça que na última década as mulheres tenham conquistado mais espaço no País, no mercado de trabalho e na sociedade, Lula destaca que "há ainda muito a ser feito".