Lula não apresenta sinais de estresse, diz médico O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza neste momento exames de rotina no InCor. Segundo o cardiologista que acompanha Lula há mais de dez anos, Roberto Kalil Filho, o presidente está extremamente bem-humorado e não apresentou sinais de estresse. Entre os exames realizados por Lula estão os laboratoriais e avaliação urológica com exame de próstata. Segundo o médico, Lula não se queixou no problema no ombro. Dona Marisa também faz exames de rotina, incluindo os ginecológicos. De acordo com Kalil Filho, o presidente e a primeira-dama costumam fazer esses exames de rotina sempre nessa época do ano. Eles chegaram ao InCor por volta de 8h30 da manhã e devem deixar o hospital daqui a pouco. O médico avaliou o casal como "bons exemplos, bons pacientes e saudáveis". Questionado se o presidente está acima do peso, Kalil respondeu que não, mas evitou se estender no assunto. Ele comentou que Lula e dona Marisa fazem caminhadas orientadas regularmente. Os resultados dos exames ficarão prontos durante a semana.