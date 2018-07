Lula não descarta mais medidas para facilitar venda de carros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 13, que o governo precisa facilitar a venda de automóveis no Brasil para combater os efeitos da crise financeira global. Para ele, os incentivos do governo à indústria automotiva, à construção civil e ao setor de infraestrutura fortalecerão o mercado interno, compensando assim a queda da demanda externa por produtos brasileiros.

O mercado financeiro, segundo a pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central, estima que o Produto Interno Bruto (PIB) do país sofrerá uma retração de 0,3% em 2009.

"O que nós queremos é fortalecer o nosso mercado interno, porque aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos ou diferentemente da Europa, a maioria do povo não tem carro. Portanto, nós precisamos facilitar a venda de carros porque tem muita gente precisando de carro", disse Lula em seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente.

Lula lembrou que o Executivo já reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incide sobre a venda de carros e tentou elevar a oferta de crédito no setor, mas sinalizou que poderá apoiar o segmento novamente se for preciso. "Nós tomamos as medidas necessárias e certamente iremos tomar outras medidas, se for necessário", concluiu.

Na semana passada, a associação de montadoras Anfavea divulgou previsão de queda este ano de produção e venda de veículos novos no Brasil em 11,2% e 3,9%, respectivamente.