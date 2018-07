Lula não deve definir hoje MP da Amazônia, diz Cassel

Está em discussão a possibilidade de veto a dois dispositivos da lei que constam do artigo 2º da MP. Um deles autoriza a regularização de terras ocupadas por prepostos, e o outro permite que terras públicas sejam adquiridas por pessoas jurídicas. Cassel afirmou que o texto aprovado pelo Congresso, em vias de ser sancionado por Lula, mantém o espírito original da Medida Provisória 458 e não cria problemas em relação a esses dois pontos.

"A MP é para realizar a regularização fundiária privilegiando primeiro os pequenos posseiros e criando condições de um melhor controle do desmatamento", disse o ministro. "Mesmo no texto atual, os dois pontos estão muito protegidos, eu não tenho preocupação. Eu insisto em que essa MP, que muita gente chama de ''MP da Grilagem'', ela é ao contrário. Basta ler o texto com responsabilidade, com atenção, com bom senso para saber que é a MP do fim da grilagem. Nós devemos vetar um ou outro artigo, mas, do jeito que está, está bem."

Cassel, ao comentar o pedido da ex-ministra do Meio Ambiente e senadora Marina Silva ao presidente para que vete o dispositivo que permite a venda em apenas três anos de terrenos grandes que vierem a ser legalizados com base na MP, disse que existe uma dificuldade técnica, pois seria necessário vetar todo o artigo, e não haveria como fazê-lo. Por isso, afirmou o ministro, é necessário discutir melhor o texto. "Eu não concordo com alteração que foi feita no Senado. Preferia que tivesse ficado o texto original, mas existe uma dificuldade técnica de vetar, da forma como foi redigido, porque cairia toda a proibição e a gente teria que regulamentar o texto por decreto", disse Cassel. Ele observou que a ministra Marina, na carta enviada a Lula, não pediu o veto de todo o artigo.