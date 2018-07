'Lula não pode fazer nada por mim', diz mãe de jovem As mães dos três jovens que foram assassinados por traficantes no Morro da Mineira, na zona norte do Rio de Janeiro, depois de terem sido retirados do Morro da Providência pelo Exército deixaram o Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, e confirmaram que foram recebidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ele não pode fazer nada por mim", disse Lilian Gonzaga Costa, mãe de Wellington Gonzaga Costa Ferreira. "Agradecemos por ele ter recebido a gente", disse. "Eu peço justiça." Ela fez as afirmações enquanto caminhava rapidamente para deixar o local, acompanhada das outras mães. Os corpos dos três jovens foram encontrados em um lixão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na semana passada. Abordados por soldados, eles teriam desacatado os militares e, como punição, entregues a traficantes rivais do Morro da Mineira, onde foram mortos. Onze militares acusados do crime estão presos no 1º Batalhão de Policiamento do Exército, na Tijuca.