Lula nega ser candidato em 2010 ao celebrar a Constituinte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a comemoração dos 20 anos da Constituinte de 1988, nesta quarta-feira, para reafirmar que não concorrerá a um terceiro mandato nas próximas eleições. "Depois que nós conquistamos a eleição direta para presidente, vocês sabem que 2010 vai ser a primeira eleição em que eu não sou candidato", disse Lula diante de uma platéia repleta de deputados senadores, ministros e ex-parlamentares. "Não sei se alguém vai ter saudades, mas é uma coisa interessante", brincou Lula sobre a sua ausência na disputa presidencial. Um dos deputados que elaborou a histórica Constituição de 1988, que sucedeu a ditadura militar, Lula contou em seu discurso que nunca quis ser deputado e que após a Constituinte saiu com outras pretensões. O presidente salientou ainda que ao fim de seu mandato, dos 22 anos de democracia com eleição direta no Brasil pós-ditadura, 19 foram governados por ex-constituintes, como ele próprio e os ex-presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. "As pessoas que governaram esse país após a Constituição de 88, com raríssimas exceções, são pessoas que participaram da Constituinte e foram marcadas por ela", disse Lula. (Reportagem de Fernando Exman)