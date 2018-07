Lula: obra de Caymmi ficará viva na memória de todos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota lamentando a morte do cantor e compositor Dorival Caymmi, ocorrida nesta manhã no Rio de Janeiro. "Foi com tristeza que recebi a notícia de sua morte. Meus sinceros pêsames a sua esposa Stella Maris e a seus filhos - Nana, Dori e Danilo. Sua obra permanecerá sempre viva na memória dos brasileiros, iluminando a todos com a graça e a alegria de suas músicas", comenta o presidente. Na nota, o presidente Lula lembra que Dorival Caymmi é um dos fundadores da música popular brasileira, patriarca de uma linhagem de músicos de talento. "Suas canções praieiras e seus sambas-canção são patrimônio da cultura nacional. Brilhou e inovou como compositor, músico e cantor. Sua música é uma completa tradução da Bahia", destaca a nota do presidente.