Lula parabeniza Chávez por vitória em referendo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta terça-feira para o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para parabenizá-lo pela vitória obtida no domingo no referendo que permite a reeleição ilimitada no país vizinho, informou fonte do Palácio do Planalto. Lula aproveitou a oportunidade para relatar a Chávez as conversas que teve com o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que visitou Brasília nesta terça-feira. Lula contou que falara com Uribe sobre a necessidade do uso de moeda local para as negociações comerciais na América do Sul e disse que também pretendia abordar esse tema com o colega venezuelano. Segundo a fonte, Chávez disse que apoia a iniciativa. (Reportagem de Fernando Exman)