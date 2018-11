Lula participa de cúpula nuclear em Washington semana que vem

A cúpula foi convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e terá a participação de líderes e representantes de 47 países, entre 12 e 13 de abril, na capital norte-americana.

A reunião acontece no momento em que várias questões nucleares estão em evidência, como o anúncio da limitação do uso de armas atômicas pelos Estados Unidos, a assinatura de um tratado histórico de controle de armas entre norte-americanos e russos e o estudo de novas sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Irã a seu programa nuclear.

As principais potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, acusam o governo iraniano de ter a intenção de desenvolver armas atômicas, o que o governo de Teerã nega, alegando que seu programa tem fins pacíficos.

O governo brasileiro tem insistido no diálogo com o Irã ao invés da imposição de sanções, uma postura que foi criticada pelos Estados Unidos. Durante visita a Brasília em março, a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, não conseguiu obter apoio do Brasil para uma nova rodada de sanções.

Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que a aplicação de sanções pela comunidade internacional poderia provocar uma radicalização do Irã.

(Texto de Bruno Marfinati)