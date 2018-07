Lula participa do velório de Maria Amélia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou, pouco depois das 11h30, ao Cemitério Memorial do Carmo, no bairro do Caju, na zona norte do Rio, onde é velado o corpo de Maria Amélia Buarque de Hollanda, mãe do cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda e viúva do historiador Sérgio Buarque de Hollanda. Ela morreu na última quinta-feira, dormindo, aos 100 anos. A cremação do corpo está prevista para as 13h30. Lula chegou acompanhado do governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB). O presidente não deverá conceder entrevista e, após conversar com a família de Maria Amélia, vai para São Paulo.