Lula pede esforço da Síria no processo de paz no Oriente Médio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quarta-feira um maior engajamento da Síria no processo de paz no Oriente Médio, e ouviu do presidente sírio, Bashar Al-Assad, em visita ao Brasil, elogios à atuação brasileira na região.