Lula pede estudo para elevar saque do FGTS em tragédia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou estudos aos ministros da área econômica para o aumento do valor dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em caso de catástrofes naturais, e o direito a dois saques por ano. Atualmente, o decreto 5113/2004 permite o limite de R$ 2,6 mil e apenas um saque no período de 12 meses. A decisão foi tomada na reunião de hoje com o grupo de coordenação política, em resposta ao pedido do governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), e da senadora Ideli Salvatti (PT-SC), para atender os moradores do Estado, atingidos pelas enchentes.