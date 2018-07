Lula pede levantamento sobre auxílio federal a SC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu hoje, durante a reunião com o grupo de ministros da coordenação política, um levantamento sobre todas as ações desenvolvidas pelos ministérios de ajuda às vítimas das enchentes e de recuperação da infra-estrutura de Santa Catarina. Lula pretende entregar esse levantamento amanhã ao governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB), num encontro no final da tarde no Palácio do Planalto. Lula disse, segundo assessores, que é preciso continuar fazendo tudo o que for possível para reconstruir o Estado. Mais tarde, Lula iniciou reunião com os presidentes dos bancos federais para avaliar medidas para destravar o crédito. Participam do encontro os presidentes do Banco do Brasil, Antônio Francisco de Lima Neto; da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho; e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho. Também estão presentes o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Pela manhã, durante a reunião de coordenação política, Meirelles fez uma exposição sobre as medidas tomadas pelo governo de combate à crise financeira.