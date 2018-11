Lula pede maturidade a empresas aéreas e trabalhadores Em rápida entrevista no Palácio do Planalto, hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar um entendimento de empresários e trabalhadores do setor aéreo para evitar transtornos à população neste Natal. "Acho que empresários e trabalhadores devem flexibilizar um pouco. Não é correto e humano alguém impedir que uma pessoa viaje no Natal", disse, logo após participar da solenidade de sanção do marco regulatório do pré-sal.