Lula pede perdão de dívida haitiana

ENVIADA ESPECIAL

PORTO PRÍNCIPE

Ao desembarcar ontem na capital do Haiti, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial para que perdoem a dívida de US$ 1,3 bilhão que o país tem com ambos os organismo financeiros internacionais. O apelo, disse Lula, é extensivo a "todos os credores" que podem ajudar o Haiti. O presidente haitiano, René Préval, depois de fazer um relato sobre a situação do país, disse que "é preciso refundar o Haiti".

"O perdão da dívida não vai resolver as necessidades do Haiti, mas vai permitir que o país esteja credenciado a começar a estabelecer novas linhas de crédito no sistema financeiro internacional", disse o presidente brasileiro ao pedir a anistia das dívidas. Dos US$ 300 milhões que a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) comprometeu-se a doar ao Haiti, Lula disse ontem que o Brasil assumirá US$ 100 milhões.

Além de sobrevoar as áreas destruídas pelo terremoto que deixou mais de 200 mil mortos, o presidente brasileiro percorreu a pé os escombros da capital destruída, sempre ao lado de Préval. "É importante que a gente, neste momento, fortaleça o governo do Haiti. É por meio do governo que temos de fazer política de solidariedade", afirmou Lula. Segundo relato do presidente, Préval disse que, no momento, o mais importante é "recolher os escombros do terremoto, de preferência pelas vilas, e fazer acampamento nos locais". A ideia é fazer pequenos acampamentos, e não grandes, nos locais onde os sobreviventes já viviam. Préval agradeceu a oferta brasileira de construir uma hidrelétrica sobre o Rio Artibonite, mas não adiantou se vai aceitá-la.

ORGULHO

Antes de assistir ao desfile das tropas brasileiras, Lula disse à tropa: "Embora vocês não precisem de medalhas, eu poderia dizer que poucas vezes na história do Brasil as Forças Armadas foram motivo de tamanho orgulho para o povo brasileiro, como tem sido o seu comportamento e trabalho na Minustah (Missão para a Estabilização do Haiti)". Ao completar a frase, Lula estava emocionado.

Brasil e Haiti assinaram um acordo de fortalecimento da Agricultura Familiar para incentivar a produção e a compra de alimentos de pequenos produtores. Também foram assinados acordos para a construção de cisternas, recuperação da educação superior e formação profissional.

Lula também levou a Porto Príncipe uma proposta cubana para a área de saúde. Segundo ele, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, conversará em breve com autoridades cubanas para fazer com que elas apoiem uma estratégia desenhada para reerguer o sistema público de saúde do Haiti.