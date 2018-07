Lula pede responsabilidade nas estradas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou nesta segunda-feira, 23, cautela aos motoristas que curtem os quatro dias de feriado de carnaval. Para ele, "não é porque estamos em época de festa que temos que extravasar no que não devemos". O presidente cobrou responsabilidade nas estradas. "As pessoas não devem, por conta do carnaval, achar que podem beber, pegar um carro e dirigir. Um carro com um motorista bêbado é uma arma muito perigosa e, muitas vezes, mortal. É importante que as pessoas brinquem o carnaval, dancem, sambem o quanto quiserem, mas que não bebam", alertou, em seu programa semanal Café com o Presidente. Lula avaliou que se todos os motoristas forem cuidadosos na hora de pegar o volante, o País terá um carnaval mais tranquilo do que o registrado no ano passado ou mesmo em 2007. O presidente lembrou que, neste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a primeira Operação Carnaval sob vigência da chamada Lei Seca e que a fiscalização será mais exigente "para todos os que gostam de farra". "Você que vai sair para pular carnaval, que vai sair para descansar, na hora que colocar sua família dentro do carro, aumente a sua responsabilidade. Tem que ter muito cuidado. Não beba para o seu bem e para o bem da sua família. Afinal de contas, a vida é o maior patrimônio que nós temos." As informações são da Agência Brasil.