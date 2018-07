Lula: ''Precisamos dos Jogos''

"Para os outros seria apenas mais uma Olimpíada, mas para o Brasil seria algo para aumentar a autoestima das pessoas", disse. "Apenas os países ricos têm o direito de receber a Olimpíada? Nós não queremos esconder os problemas do Brasil, tirando os pobres das ruas, como já aconteceu no passado. Queremos mostrar o Brasil do jeito que ele é."

O presidente dos EUA, Barack Obama, enviou carta aos delegados do COI pedindo votos para Chicago. Alguns moradores da cidade americana, porém, manifestaram no site "Chicagoans for Rio" o desejo de que os Jogos sejam realizados no Rio.