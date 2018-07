Lula prega mais diálogo entre pais e filhos contra drogas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pregou hoje maior diálogo dos pais com os filhos como forma de evitar o consumo de drogas pelos jovens e classificou de "hipócritas" aqueles que atribuem o ingresso deles no mundo das drogas exclusivamente a pessoas de fora do ambiente familiar. As declarações foram feitas hoje na abertura da Semana Nacional Antidrogas, no Palácio do Planalto, quando sancionou a lei que restringe o consumo de bebidas alcoólica nas rodovias e a legislação que altera o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). O presidente defendeu o empenho de toda a sociedade para impedir o consumo de álcool e drogas ilícitas, especialmente por parte de crianças e jovens. "É preciso evitar o acesso fácil a essas substâncias, especialmente o acesso dos jovens. O trabalho de instituições públicas e de entidades sociais de combate às drogas deve ser feito de forma umbelical", afirmou. Segundo Lula, o problema das drogas não se limita a famílias de baixa renda. "Alguns tentam jogar a culpa na questão da pobreza, mas o que a gente vê é que a droga está na casa de gente rica e da classe média alta", disse, afirmando que as pessoas não podem ser "hipócritas" em acreditar que os responsáveis pela entrada de jovens no mundo das drogas são apenas aqueles de fora do ambiente familiar. "Vamos fazer uma radiografia completa da nossa relação com nossos filhos." ''Interesses'' Sem citar o comércio varejista, Lula enfatizou que a lei que restringe a venda de bebidas alcoólicas nas rodovias "contraria alguns interesses, mas beneficia o conjunto da sociedade". As mudanças que sancionou na legislação do Pronasci permitem, entre outras inovações, o financiamento de cursos de capacitação profissional para policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários e para lideranças comunitárias femininas no combate ao consumo de drogas.