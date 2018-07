Lula presta solidariedade a Sarkozy e envia Alencar ao Galeão

Lula, segundo uma fonte do governo, pediu que o vice-presidente José Alencar se deslocasse para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, de onde partiu o voo AF 447, para acompanhar de perto os desdobramentos do acidente.

Em viagem oficial a El Salvador, Lula fará uma declaração à imprensa brasileira. Ele cancelou um almoço de trabalho para acompanhar a situação. De lá, o presidente segue viagem para a Guatemala.

Mais cedo, Lula foi informado por auxiliares que das 228 pessoas a bordo, 58 são brasileiras.

(Reportagem de Natuza Nery)