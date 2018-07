Lula prevê 25 mil empregos nas obras de Santo Antônio e Jirau

Segundo estimou o presidente, é possível que já em 2011 a usina de Santo Antônio comece a produzir com capacidade instalada de 3.150 megawatts. Para Jirau, que terá capacidade de 3.450 megawatts, a previsão é março de 2012.

"Eu acho que vai ser até recorde mundial de tempo de construção de duas hidrelétricas da magnitude dessas duas empresas", previu Lula em seu programa semanal de rádio Café com o Presidente.

"Poucos países do mundo têm o potencial que o Brasil tem de produzir energia elétrica a partir da água", completou.

As duas hidrelétricas, juntamente com a usina de Belo Monte, que será construída no Pará, são consideradas fundamentais pelo governo para sustentar o crescimento do país.

(Por Bruno Peres)