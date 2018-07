Lula prevê que governo fará tudo para evitar estagnação

Em discurso no Fórum Econômico Mundial da América Latina, Lula disse que a população não pode "esperar o bolo crescer" para ser incluída no progresso do país.

"Só tem uma possibilidade de acabar com a miséria do mundo: se a distribuição da renda for concomitante com o enriquecimento do país", afirmou o presidente, citando o Bolsa Família, principal programa de distribuição de renda do país. "Desse modelo não abriremos mão."

Lula defendeu ainda que a resposta à crise financeira seja global e que os países evitem cair na armadilha do protecionismo. "O protecionismo é como uma droga, que oferece alívio imediato mas logo coloca sua vítima numa depressão prolongada."

Para ele, concluir a Rodada de Doha, de liberalização comercial, seria uma medida essencial para sinalizar que o mundo não está caindo no protecionismo como resposta à crise.

(Por Daniela Machado)