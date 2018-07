Lula promete apoio federal para vítimas em SC

Não faltará do governo federal apoio à população prejudicada pelas chuvas que atingem Santa Catarina, afirmou hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa de rádio "Café com o Presidente". Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Segundo a Defesa Civil estadual, já são 114 mortos e mais de 78 mil sem casa por causa dos deslizamentos e das enchentes no Estado. Lula também mencionou a mobilização dos brasileiros. "Temos de ter a convicção de que a gente vai reconstruir o Estado de Santa Catarina. Há uma solidariedade nacional jamais vista na história do País." O presidente lembrou as medidas tomadas para recuperar o Estado, como a liberação de R$ 1,5 bilhão da Caixa Econômica Federal em crédito para as vítimas e a decisão de facilitar a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), "pra gente retomar logo a atividade econômica". Além disso, Lula disse que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) se encarregou de fazer um levantamento dos prejuízo.