Lula promete 'medidas importantes' para este mês O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o governo deve anunciar em janeiro importantes medidas contra os impactos da crise financeira global no país. Presente à abertura da Couromoda 2009, Lula disse também que pretende se reunir até o início de fevereiro com governadores para discutir novas medidas. "Este mês de janeiro é um mês em que estamos trabalhando para que a gente prepare todas as medidas. Como nós anunciamos o PAC em 22 de janeiro de 2007, nós vamos ter medidas importantes para anunciar neste mês de janeiro", disse Lula a jornalistas. (Reportagem de Carmen Munari)