Lula promete mutirão para combater consumo de crack O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "praga", "uma espécie de peste bubônica", o consumo de crack no Brasil. Em entrevista a uma rádio de Aracaju (SE), Lula disse que está fazendo um acordo com a Bolívia para controlar as fronteiras e que vai haver um mutirão "nunca antes visto" para combater a droga.