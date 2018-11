Lula promete não deixar governo de lado para ajuda Dilma

Lula reiterou que usará apenas os momentos fora de seu horário de trabalho para ajudar na campanha da candidata petista.

"Tenho que governar o Brasil. Isso é minha obrigação. Não posso deixar o governo para fazer campanha. Tenho sábado, domingo e as noites. Vou sempre estar de olho", disse Lula em entrevista à Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

"A boa governança nossa é o melhor cabo eleitoral para um candidato", acrescentou.

Lula voltou a dizer que seu sucessor assumirá o país em um outro patamar devido a ganhos obtidos nas áreas econômica, social, de mercado de trabalho e renda.

ORIENTE MÉDIO

Apesar das críticas a sua participação nas discussões sobre a criação de um Estado palestino, Lula declarou que decidiu conversar com vários interessados porque, segundo ele, falta uma liderança para resolver o impasse de forma pacífica.

"Está faltando alguém para colocar o guizo no pescoço do gato. É preciso conversar com todo mundo", avaliou.

Segundo Lula, outros temas polêmicos como a imposição de novas sanções ao Irã, acusado por potências ocidentais de buscar a fabricação de armas nucleares, serão debatidos nas próximas reuniões dos Brics e Ibas (Índia, Brasil e África do Sul) previstas para este mês.

"Vou discutir Irã com eles, vou discutir Oriente Médio com eles e, sobretudo, a relação bilateral com esses países", finalizou.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)