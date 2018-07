Lula promete sancionar licença maior para mãe O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou ontem, no Ceará, que vai sancionar a lei que amplia a licença maternidade de quatro para seis meses. ?A lei está lá e vou colocá-la para funcionar?, afirmou ele, desmentindo a notícia de que poderia vetar a nova regra. ?Estou achando engraçada a capacidade de adivinhação de coisas que não digo?, disse. Ele negou que a nova medida possa comprometer o crescimento da economia e o desempenho das empresas nacionais. Segundo Lula, a ampliação da licença não vai afetar a economia porque as empresas poderão deduzir o valor do Imposto de Renda. Ele afirmou ainda que, conforme os números do Ministério da Previdência, a regra vai envolver cerca de 200 grandes empresas brasileiras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.