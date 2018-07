Lula quer acordo com TCU contra paralisia de obras

Na posse do petista Alexandre Padilha como ministro de Relações Institucionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu um entendimento entre os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), empresários e parlamentares que permita a redução do número de "obras paralisadas sem explicação". Lula avisou que vai promover reunião entre esses setores para "definir competências".

Padilha substituiu José Múcio Monteiro (PTB), que assumirá vaga de ministro no TCU. Lula brincou, dizendo que a ida de Múcio para o tribunal é "bom caminho" para o entendimento, por se tratar de um engenheiro.

Lula ironizou o currículo descrito pelo novo ministro no discurso de posse. "Se soubesse que Padilha era tudo isso, tinha indicado alguém menos lulista e petista", declarou, após ouvir histórias do seu tempo de militância.

O presidente reconheceu a habilidade de Padilha em azeitar as relações do Planalto com prefeitos, mas chamou sua atenção por ter se esquecido de citar os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do Planejamento, Paulo Bernardo. "Você não a elogiou e, portanto, vai saber o peso da Casa Civil em suas decisões", disse. "O Paulo Bernardo é o homem do Orçamento que é quem você tem que se dirigir para liberar o dinheiro."

Além da claque petista que "invadiu" o salão do Itamaraty para aplaudir e gritar o nome de Padilha na hora da posse, lotavam o local dezenas de prefeitos, 14 governadores e 17 ministros, incluindo Dilma, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Até o presidente do Senado, José Sarney, prestigiou a cerimônia, comandada por Lula e pelo vice-presidente José Alencar.

CONGRESSO

De improviso, Lula ressaltou a importância do clima de entendimento entre o Executivo e o Legislativo, afirmando que respeita o Congresso e, por isso, é contido nas críticas. "Não tem político que não fez críticas ao Senado e à Câmara. Mesmo quando quero dizer alguma coisa, eu não digo, porque tem de aprender a respeitar, porque ele (o Congresso) é a cara da sociedade no dia da eleição, e os eleitores, sejam os de quem ganhou (eleição), ou de quem perdeu, têm o mesmo valor", afirmou o presidente.