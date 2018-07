Lula quer ajuda de prefeitos para combater crise financeira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aproveitar um encontro nesta semana para fazer um apelo aos prefeitos de todo o Brasil para trabalharem juntos no combate aos efeitos da crise financeira global. Veja também: Emprego na indústria tem em dezembro maior queda em 8 anos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Segundo Lula, como as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) são feitas nos municípios, o governo federal quer a ajuda das prefeituras para acelerar a execução desses empreendimentos com o objetivo de gerar empregos e renda. "Obviamente que a questão do emprego tem a ver com os municípios," disse Lula nesta segunda-feira em seu programa semanal de rádio, Café com o Presidente. "Queremos que essas obras possam ser agilizadas e que elas possam andar mais rápido." Para o presidente, o enfrentamento da crise exige uma cooperação entre os diversos níveis do setor público. "É preciso que a gente trabalhe todo mundo junto - prefeitos, governo federal, governos estaduais, Tribunal de Contas, Ministério Público, Ibama - para a gente vencer esse momento difícil, que é o momento da crise econômica mundial", destacou. No encontro, o presidente, ministros e prefeitos deverão selar um pacto para combater o analfabetismo, a mortalidade infantil e a falta de registros civis e também para incentivar a agricultura familiar. Lula já fez o mesmo com governadores da região amazônica e do Nordeste. "Se houver essa cooperação, eu estou convencido de que nós iremos resolver parte dos problemas que parecem que são insolúveis", sublinhou o presidente. "Não é possível que o Brasil entre no século 21 com problemas que já deveriam ter sido superados há muito tempo."