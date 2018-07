Lula quer ajudar SP na disputa para sediar Expo 2020

"O (ex) presidente Lula se colocou à disposição da candidatura de São Paulo. Falou de sua experiência prévia em outras campanhas para grandes eventos e falou também da capacidade e da vocação de São Paulo em receber um evento como esse", disse o secretário municipal de Relações Internacionais e Federativas, Leonardo Barchini, que participou da reunião.

A agenda do ex-presidente Lula neste ano pressupõe viagens internacionais. A ideia, segundo o secretário, é que Lula faça campanha durante essas excursões.

A delegação internacional desembarcou na capital paulista na manhã da última segunda-feira (11) para, durante quatro dias, avaliar o potencial da cidade e conhecer toda a sua estrutura em diferentes áreas para receber o evento. Na segunda-feira, Haddad apresentou São Paulo para o BEI durante um encontro na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Nesta terça-feira, a delegação se encontrou com o ex-presidente Lula e se reúne a tarde com o governador do Estado, Geraldo Alckmin.

Na quarta-feira (13), a comitiva vai à Brasília e se reúne com a presidente Dilma Rousseff. No último dia, o BEI vai se encontrar com ONGs envolvidas em projetos desenvolvidos em conjunto com a população.

A Expo 2020 deve impulsionar o desenvolvimento da região noroeste da cidade com a construção do Centro de Eventos São Paulo, em Pirituba, empreendimento que vai incluir investimentos em infraestrutura em transporte, habitação e preservação ambiental, explicou Haddad quando apresentou o projeto da cidade para a candidatura no começo do mês.

Concorrem com São Paulo as cidades de Ayutthaya (Tailândia), Dubai (Emirados Árabes), Izmir (Turquia) e Ekaterinburg (Rússia).