Lula quer Meirelles até o final de 2010

Se isso se confirmar, surge uma perspectiva favorável para a contenção da inflação no próximo ano, quando um crescimento da economia, induzido por interesse eleitoral, poderá exigir medidas preventivas de controle.

O presidente Lula sempre soube que tinha de aceitar a política ortodoxa do Banco Central para conter a inflação. E o trabalho do BC favoreceu sua reeleição. Entre Henrique Meirelles e Lula parece haver um acordo: este resistiria às fortes pressões do seu próprio partido contra a política monetária e o BC não criticaria a política fiscal do governo. Esse acordo tácito parece ter sido respeitado pelas duas partes.

A pretensão de Meirelles de disputar o governo de Goiás, onde foi o deputado mais votado antes de assumir a presidência do BC, criava uma grande preocupação para o presidente da República, já que o presidente do BC poderia apresentar sua demissão já no momento de se filiar a um partido (a última data é 3 de outubro) ou seria obrigado a isso ao oficializar sua candidatura ao governo de Goiás em abril do próximo ano.

A saída do presidente do BC poderia ser interpretada como uma quebra com a ortodoxia e Lula teria dificuldades de escolher um sucessor para um período curto, numa fase em que todas essas decisões assumem caráter eleitoreiro.

A sucessão de Meirelles já vinha preocupando os investidores estrangeiros num período em que é preciso aumentar esses investimentos. Mas a maior preocupação do governo era saber como a forte demanda dos consumidores, neste final do ano, afetará os preços e como a perspectiva de um forte crescimento econômico, no ano que vem, em caso de abandono da austeridade fiscal da parte do governo, agravará aqueles efeitos.

Lula quer maiores gastos no ano eleitoral, mas sabe também que uma retomada da inflação em plena campanha teria impactos negativos no eleitorado. Precisa contar com um BC independente para combater as pressões inflacionistas, o que, aliás, a pesquisa Focus já mostra ao prever uma taxa Selic de 9,81% no final de 2010.

Entende-se, pois, o interesse de Lula na permanência de Meirelles na presidência do BC, para ser "culpado" pelo excesso de austeridade...