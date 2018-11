Lula quer plano integrado de combate às drogas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu, no final da tarde de hoje, à equipe de governo um plano de políticas integradas dos ministérios de combate às drogas, com foco principal no crack. Em entrevista realizada após reunião com o presidente, o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, disse que o número de apreensões de crack aumentou de 500 quilos em 2008 para 4.500 quilos no ano passado.