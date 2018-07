Lula quer português tratado como língua oficial na ONU "É importante que a língua portuguesa seja tratada como língua oficial na ONU", defendeu hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para jornalistas ao fim do almoço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Nova York, nos Estados Unidos. "Não tem nenhum sentido outra língua ser (oficial) e a portuguesa não ser", disse. O presidente classificou como "extraordinário" o encontro, uma vez que "fortalece as relações dos países de língua portuguesa". "Isso é muito importante. Penso que vamos avançar", afirmou. "Também acho importante que o Brasil faça parte do Conselho de Segurança (CS) da ONU como membro efetivo", disse. "O Brasil é um país importante e o maior do continente sul-americano."