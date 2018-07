Lula quer que BB e Caixa revisem taxas de juros, afirma Dilma A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou nesta quinta-feira que estimular a redução dos juros dos empréstimos "vai ser a grande ação do governo". "Vamos entrar numa nova fase. O presidente Lula está extremamente preocupado com os juros na ponta e determinou ao Banco do Brasil e à Caixa... uma revisão das taxas que estão cobrando acima da Selic", afirmou no Rio de Janeiro, onde participou de um evento. Dilma também afirmou que, embora o governo não tenha meta para o câmbio, a expectativa é de que se estabilize entre 2,0 e 2,50 reais por dólar. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Daniela Machado; Edição de Maria Pia Palermo)