Lula quer que Caixa e BB exijam manutenção de emprego, diz fonte O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve pedir na quinta-feira aos presidentes dos bancos públicos que incluam exigências de garantias de manutenção de empregos em futuras linhas de financiamento, disse na quarta-feira uma fonte do governo. Segundo essa fonte, que pediu para não ser identificada, Lula revelou a intenção na terça-feira, durante audiência com representantes das principais centrais sindicais do país. A fonte participou da reunião, e contou que o presidente citou que pediria isso aos presidentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A reunião entre o presidente e os dirigentes dos bancos públicos estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira, mas acabou sendo transferida para a quinta-feira. Estarão presentes os presidentes da Caixa, do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco do Nordeste (BNB) e do Banco da Amazônia (BASA). São esperados também o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Nas discussões internas no governo sobre o tema, interlocutores do BNDES têm demonstrado resistência a cobrar contrapartidas de todos os futuros tomadores. Eles aceitam, no entanto, oferecer melhores condições de crédito às empresas que aceitarem dar essas contrapartidas. Outra demanda de Lula aos presidentes deve ser a queda dos spreads. O governo quer que os bancos públicos tenham um papel indutor no mercado por meio da concorrência, fazendo com que os bancos privados também reduzam os juros cobrados de seus clientes. O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, também pretende exigir a contrapartida do emprego das empresas que pegarem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo ele, a atual legislação ampara a ideia. (Reportagem de Fernando Exman)