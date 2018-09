Lula: queremos que BB seja o maior banco do país O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira querer que o Banco do Brasil seja o maior banco do país. Ao ser questionado sobre o processo de compra do banco Nossa Caixa pelo BB, Lula disse apenas que o processo continua sendo avaliado, mas que o negócio é de interesse do BB, do Estado de São Paulo --controlador da Nossa Caixa, e do ministro da Fazenda, Guido Mantega. "Nós queremos que o Banco do Brasil seja muito maior do que qualquer outro banco no Brasil", disse o presidente a jornalistas, após almoço no Palácio do Itamaraty com o presidente da Indonésia. (Reportagem de Raymond Colitt; Texto de Renato Andrade)