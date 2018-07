Lula recebe primeiro juiz com deficiência visual do País

Fonseca é o único integrante do Ministério Público brasileiro portador de deficiência visual e agora é também o primeiro juiz cego. Há 18 anos atuando no Ministério Público, seu nome foi escolhido de uma lista tríplice apresentada pelo Tribunal.

No encontro, que durou cerca de uma hora, no Palácio da Alvorada, Lula disse, segundo relato do próprio Fonseca, que estava muito "orgulhoso" de ter aberto um precedente no Brasil de nomear um juiz cego. Essa nomeação teria se dado, segundo o juiz, pelo seu currículo. Ele relatou que o presidente disse que espera que ele corresponda a essa expectativa. "E eu falei para ele que vou fazer o possível", disse.

Vítima de uma paralisia cerebral no nascimento, que provocou a perda parcial da visão, Fonseca ficou totalmente cego aos 23 anos, quando cursava o terceiro ano da faculdade de Direito. Conseguiu se formar com apoio dos colegas e depois enfrentou preconceitos e dificuldades para conseguir o primeiro emprego. Há 20 anos, chegou a ser reprovado por ser cego no concurso para juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em seguida, passou no concurso para procurador do Trabalho.