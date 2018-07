Lula receberá prêmio da ONU por combate à fome

A premiação será realizada em Brasília na segunda-feira e será entregue pela diretora executiva da agência da Organização das Nações Unidas, Josette Sheeran, anunciou o órgão em seu site na Internet.

Ela iniciará visita de dois dias ao Brasil no domingo e deverá visitar projetos do programa Fome Zero em cidades próximas a Brasília para avaliar o impacto da iniciativa.

Segundo a PMA, "o prêmio destaca a importância da parceria com o Brasil em momentos como o terremoto no Haiti... e o reconhecimento dos esforços do governo do país no cumprimento das Metas do Milênio".

Na semana passada, a revista norte-americana "Time" elegeu Lula como um dos 25 líderes mais influentes do mundo.

(Por Hugo Bachega)