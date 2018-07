Lula recomenda que não falte crédito no país, diz ministro Preocupado com os possíveis efeitos da crise financeira internacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recomendou à equipe econômica que faça todo o esforço possível "para não faltar crédito no país", disse um ministro à Reuters, após reunião da coordenação política na quarta-feira. Por recomendação do presidente, os ministério da Fazenda e do Planejamento já analisam uma série de alternativas para reforçar linhas de crédito destinadas a financiar as exportações brasileiras. Segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato, o ministro Guido Mantega disse na reunião que a crise "existe, é preocupante, mas que ainda não é problema para o Brasil". De acordo com o relato, Mantega afirmou que os investimentos externos diretos ficaram em torno de 4 bilhões de dólares em setembro e que as reservas brasileiras continuam "intactas". (Reportagem de Natuza Nery)