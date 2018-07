Lula reitera que dinheiro do pré-sal irá à educação Parte do dinheiro arrecadado com a futura exploração de petróleo na camada pré-sal será destinado à educação, voltou a afirmar hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa semanal Café com o Presidente. "Ela (a educação) é que vai tornar a nossa energia definitiva. Quando eu digo energia definitiva, é transformar o petróleo em sabedoria, em conhecimento. E aí ela será inesgotável", disse. Lula falou sobre o programa Saúde nas Escolas, lançado na quinta-feira no Recife, que vai avaliar e acompanhar a saúde de estudantes. Ainda neste ano, de acordo com o presidente, serão atendidas 2 milhões de crianças em 690 municípios que tiveram notas mais baixas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). "Estamos começando pelas cidades em que as crianças tiveram índice mais baixo de aproveitamento na escola. Alguma coisa está acontecendo nessas escolas, então, nós vamos começar a tratar da saúde." Até o final de 2010, a expectativa é de que o programa atenda 26 milhões de alunos. O presidente comemorou ainda a criação de 44.200 novas vagas nas universidades federais em 2009. Com isso, segundo o Ministério da Educação (MEC), as federais terão 227.600 vagas no ano que vem.