Lula responde a carta de Obama sobre diferenças O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ontem uma carta a Barack Obama incluindo dois novos temas no diálogo que espera manter com o presidente americano. São eles, o conflito palestino-israelense e a cooperação Brasil-EUA. No domingo, Obama enviou uma carta a Lula na qual apresentou os pontos de vista de seu governo sobre quatro tópicos avaliados de forma diferente por Brasília - os debates sobre mudança climática, a Rodada Doha, a questão nuclear iraniana e a crise política de Honduras. Segundo o chanceler Celso Amorim, o tom das mensagens foi "extremamente amistoso".