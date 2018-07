Lula reúne ministros para discutir crise e PAC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne a equipe ministerial na próxima segunda-feira para debater os efeitos da crise econômica no país. Também será feito um balanço do que foi anunciado até agora contra a turbulência. A primeira reunião ministerial do ano vai analisar ainda o andamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado há dois anos, e o Orçamento da União para este ano, que sofreu bloqueio de 37,2 bilhões de reais, anunciado na terça-feira. O encontro, que será realizado na Granja do Torto, vai coincidir com a eleição para as presidências da Câmara e do Senado, que também acontece na segunda-feira. (Reportagem de Ana Paula Paivai)