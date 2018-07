Lula sanciona lei que anistia estrangeiros irregulares A partir de hoje, os estrangeiros em situação irregular no Brasil poderão legalizar sua situação em definitivo com base em lei sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A anistia beneficiará pelo menos 50 mil imigrantes, sobretudo chineses, bolivianos, paraguaios e peruanos que entraram no País clandestinamente ou tiveram seus vistos vencidos até 1º de fevereiro. O presidente compareceu à cerimônia vestindo uma jaqueta com estampa típica das vestimentas de indígenas dos Andes e explicou que estava prestando uma homenagem aos presentes.