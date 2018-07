Lula sanciona lei que obriga escolas a ter biblioteca Entrou em vigência hoje uma lei que determina que as instituições educacionais públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do Brasil deverão ter bibliotecas. As escolas terão um prazo máximo de dez anos para instalarem os acervos de livros, documentos e materiais videográficos. A lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada na edição de hoje do Diário Oficial.