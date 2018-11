Lula sanciona projeto para tratamento de detenta grávida O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem um projeto de lei para humanizar o tratamento a detentas grávidas e com filhos pequenos. O projeto altera a Lei de Execuções Penais e prevê acompanhamento médico à presa, principalmente no pré-natal e no pós-parto, e também ao recém-nascido. A lei determina ainda que os estabelecimentos penais destinados a mulheres tenham creches para crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos e berçários onde as detentas possam cuidar dos filhos e amamentá-los, no mínimo, até os seis meses de idade.