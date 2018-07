Lula sanciona sem vetos lei da presunção da paternidade A lei aprovada pelo Congresso que estabelece a presunção de paternidade no caso de recusa do suposto pai a submeter-se a exame de código genético (DNA) foi sancionada sem cortes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada na edição de hoje do "Diário Oficial da União".