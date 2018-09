Lula: saque do FGTS deve ser facilitado às vítimas de SC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientou a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Ramos Coelho, a discutirem formas de facilitar o saque de dinheiro das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por trabalhadores que tenham sido vítimas das enchentes em Santa Catarina. A informação sobre a orientação de Lula foi relatada, em entrevista, pela senadora catarinense Ideli Salvatti (PT), ao sair, no final da tarde de hoje, de uma audiência com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, da qual participou também o governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB). A audiência de Lula a Luiz Henrique já estava prevista, mas era para tratarem de um encontro sobre turismo em Santa Catarina. O governador e a senadora pediram a Lula alteração no Decreto nº 5.113/2004, para aumentar o limite, hoje de R$ 2.600,00, dos recursos que podem ser retirados do FGTS por trabalhadores vítimas de catástrofes naturais. O governo do Santa Catarina - onde 12 cidades se encontram em estado de calamidade - deve receber em breve, segundo fontes do Palácio do Planalto, R$ 373 milhões a serem liberados pelo Ministério da Fazenda em títulos públicos. Esse valor não está incluído no total de R$ 1,4 bilhão que o governo anunciou ontem e que demorará pelo menos dez dias para ser liberado.